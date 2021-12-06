Песков: РФ чрезвычайно беспокоит размещение войск НАТО на Украине

По словам Пескова, такое положение дел заставляет принимать меры, защищающие интересы страны. Он отметил, что заявления о намерениях направить в страну своих военных выражали несколько европейских стран.

Завтра 7 декабря состоится онлайн-встреча Путина с Байденом. Одной из тем для обсуждения станет продвижение НАТО к границам России.

