Песков: размещение американских войск в Румынии создает угрозу для России

Чем ближе американские войска будут к российским границам, тем полнее Россия должна выстраивать свою безопасность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Так он прокомментировал размещение 101-й воздушно-десантной дивизии США в Румынии.

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«Чем ближе американские войска к нашим границам, тем больше опасность для нас», - отметил Песков.

По его словам, подобные перемещения американских войск США вблизи российских границ не приводят к укреплению предсказуемости и стабильности.

Ранее Песков объяснил, почему Путин стал реже общаться с Макроном и Шольцем, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:РумынияВоенныеСШАПесков
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