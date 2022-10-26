Песков: размещение американских войск в Румынии создает угрозу для России

Чем ближе американские войска будут к российским границам, тем полнее Россия должна выстраивать свою безопасность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Так он прокомментировал размещение 101-й воздушно-десантной дивизии США в Румынии.