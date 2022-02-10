Песков рассказал об ответе на реакцию США по предложениям о гарантиях

По его словам, Владимир Путин уже неоднократно говорил о наличии в ответе Вашингтона рациональных зёрен, но второстепенного характера, тогда как критические вопросы были проигнорированы.

«Поэтому, общее понимание есть, но, когда это будет сформулировано государством, тогда Путин посчитает это необходимым озвучить», - заключил представитель Кремля.

Ранее российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что ответы США и НАТО по предложенным РФ гарантиям безопасности были предсказуемыми и содержали стандартные формулировки, сообщает RT.