Песков рассказал об ответе на реакцию США по предложениям о гарантиях

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что основные контуры ответа России на реакцию США по предложениям о гарантиях безопасности готовы, сообщает ТАСС.

Путин: Россия скоро ответит США и НАТО по гарантиям безопасности

По его словам, Владимир Путин уже неоднократно говорил о наличии в ответе Вашингтона рациональных зёрен, но второстепенного характера, тогда как критические вопросы были проигнорированы.

«Поэтому, общее понимание есть, но, когда это будет сформулировано государством, тогда Путин посчитает это необходимым озвучить», - заключил представитель Кремля.

Ранее российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что ответы США и НАТО по предложенным РФ гарантиям безопасности были предсказуемыми и содержали стандартные формулировки, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:РоссияСШАВладимир ПутинДмитрий Песков
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