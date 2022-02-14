Песков рассказал о плюсе работы с нынешней администрацией США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о плюсе работы с нынешней администрацией США, сообщает информационное агентство РИА Новости.

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По его словам, положительной ситуацией в двухсторонних отношениях можно считать наличие определенных путей диалога между странами.

При этом он подчеркнул, что еще несколько лет назад плюсов во взаимодействии обоих государств не было вовсе.

Ранее Дмитрий Песков описал отношения с Западом русской пословицей «насильно мил не будешь».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Дипломатические ОтношенияЗападРоссияСШАДмитрий Песков
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