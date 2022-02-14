Песков рассказал о плюсе работы с нынешней администрацией США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о плюсе работы с нынешней администрацией США, сообщает информационное агентство РИА Новости.
По его словам, положительной ситуацией в двухсторонних отношениях можно считать наличие определенных путей диалога между странами.
При этом он подчеркнул, что еще несколько лет назад плюсов во взаимодействии обоих государств не было вовсе.
Ранее Дмитрий Песков описал отношения с Западом русской пословицей «насильно мил не будешь».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
14,1 млн+198 тыс. / сут.
Умерли
340 тыс.+706 / сут.
Выздоровели
11,2 млн+102 тыс. / сут.
- Стало известно, когда мелкие купюры выйдут из оборота в России
- «Совсем другая жизнь»: Чубайс оценил последствия введения платы за углеродные выбросы
- Песков рассказал о плюсе работы с нынешней администрацией США
- CAS допустил Камилу Валиеву к Олимпиаде в Пекине
- Кампания по выборам президента началась в Туркмении
- СМИ: Украинские олигархи и политики массово покидают страну
- Зима в Москве стала самой снежной за последние четыре года
- В МОК не увидели вины Олимпийского комитета России в ситуации с Валиевой
- Песков рассказал о корректировке внешнеполитической концепции РФ
- На Украине заявили о начале «войны» против страны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru