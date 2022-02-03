Песков рассказал, о чём говорили Путин и Кадыров
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин действительно принял в Кремле главу Чечни Рамзана Кадырова, сообщает РИА Новости.
По его словам, основными темами разговора были хозяйственные дела и вопросы социально-экономического развития республики.
«Вчера вечером, помимо всего прочего, затрагивались темы, связанные с работой правоохранительных органов», - добавил представитель Кремля.
Ранее Кадыров заявил, что эффективные меры, которые принимаются под руководством Путина, позволяют Чечне сохранить темпы развития в трудных условиях пандемии.
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