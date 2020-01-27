Песков рассказал, кто заменит неприглашенного в Польшу Путина

«Нет, Владимиру Путину не было приглашения», - заявил Песков в понедельник, 27 января. В Кремле отметили, что вместо президента в памятных мероприятиях примет участие посол России в Польше, сообщает RT.

Отметим, что сегодня на территории бывшего концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау) проходят памятные мероприятия. Ровно 75 лет назад узники концлагеря были освобождены советскими войсками.

За годы работы концлагеря нацисты уничтожили здесь до 1,6 млн человек, большинство из которых составляли евреи.

