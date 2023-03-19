Песков раскрыл подробности поездки президента Путина в Мариуполь
У президента России Владимира Путина фактически не было кортежа во время поездки в Мариупаль. Российский лидер сам находился за рулем автомобиля, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам.
По словам Пескова, президента сопровождала «очень компактная группа машин», кортежа как такового не было.
«И машины двигались по Мариуполю - а президент проехал по городу все-таки - они двигались по Мариуполю, полностью соблюдая правила дорожного движения», — цитирует его РИА Новости.
19 марта Владимир Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь, куда он прибыл на вертолете. Глава государства в ходе поездки осмотрел несколько объектов, встретился с местными жителями и побывал в одной из квартир в новостройке.
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