Песков: Путину доложили об атаке БПЛА на Московский регион

Главе России Владимиру Путину доложили об атаке украинских беспилотных летательных аппаратов на Московской регион.

Праздничный «подарок». Беспилотники атаковали Москву и Крым в День ВМФ РФ

Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Конечно», — цитирует его ответ на соответствующий вопрос журналистов ТАСС.

Ранее в День Военно-морского флота России украинские беспилотники атаковали Москву и Крым. На полуостров направили 25 беспилотников, на Московский регион - три, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваБеспилотникиДмитрий Песков

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