Песков: Путину доложили об атаке БПЛА на Московский регион
30 июля 202311:55
Главе России Владимиру Путину доложили об атаке украинских беспилотных летательных аппаратов на Московской регион.
Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Конечно», — цитирует его ответ на соответствующий вопрос журналистов ТАСС.
Ранее в День Военно-морского флота России украинские беспилотники атаковали Москву и Крым. На полуостров направили 25 беспилотников, на Московский регион - три, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru