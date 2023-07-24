Песков: Путин в понедельник продолжит общение с Лукашенко

Президент России Владимир Путин в понедельник продолжит общение с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Накануне Путин и Лукашенко провели встречу в Константиновском дворце под Санкт-Петербургом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Как отметил представитель Кремля, лидеры двух стран остаются на северо-западе РФ и «продолжают общение».

«Мы ожидаем сегодня дополнительные кадры их общения», — указал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что другие отдельных мероприятия не планируются.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:Дмитрий ПесковАлександр ЛукашенкоВладимир Путин

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