Песков: Путин в понедельник продолжит общение с Лукашенко
Президент России Владимир Путин в понедельник продолжит общение с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Накануне Путин и Лукашенко провели встречу в Константиновском дворце под Санкт-Петербургом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Как отметил представитель Кремля, лидеры двух стран остаются на северо-западе РФ и «продолжают общение».
«Мы ожидаем сегодня дополнительные кадры их общения», — указал Песков.
Пресс-секретарь добавил, что другие отдельных мероприятия не планируются.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru