Песков: Путин в политике выше гроссмейстера

Президент Владимир Путин в вопросах безопасности страны просчитывает не на один и не два хода вперед, а, как настоящий шахматист, - на все ходы. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью Владимиру Соловьеву в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

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«Естественно президент Путин просчитывает не один ход вперед, не два хода вперед, а просчитывает как настоящий шахматист, а в таких делах нужно обладать, наверное, способностями выше, чем даже гроссмейстер. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что президент Путин просчитывает все», - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее российский лидер в программе Павла Зарубина «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что США и НАТО уже находятся «на пороге нашего дома». Если США и НАТО не обеспечат гарантии безопасности Москве, Кремль может дать на это разный ответ, отметил президент России.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ПолитикаБезопасностьВладимир ПутинДмитрий Песков
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