Песков: Путин в политике выше гроссмейстера

«Естественно президент Путин просчитывает не один ход вперед, не два хода вперед, а просчитывает как настоящий шахматист, а в таких делах нужно обладать, наверное, способностями выше, чем даже гроссмейстер. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что президент Путин просчитывает все», - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее российский лидер в программе Павла Зарубина «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что США и НАТО уже находятся «на пороге нашего дома». Если США и НАТО не обеспечат гарантии безопасности Москве, Кремль может дать на это разный ответ, отметил президент России.

