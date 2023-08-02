Песков: Путин проводит переговоры с Эрдоганом

По словам представителя Кремля, в данный момент главы двух государств ведут телефонные переговоры. Позже пресс-служба российского лидера даст «сообщение на этот счет».

Ранее Песков заявлял, что на 2 августа запланирована телефонная беседа Путина и Эрдогана, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». При этом пресс-секретарь не стал говорить о датах возможной поездки российского президента в Турцию.

