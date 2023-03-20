Песков: Путин представит Си Цзиньпину видение Москвы по украинскому конфликту
Тема Украины будет фигурировать в повестке переговоров президента Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Как отметил представитель Кремля, главы государств обменяются мнениями по украинскому кризису и затронут темы, указанные в плане Пекина по мирному урегулированию конфликта.
«Со стороны президента Путина будут даны исчерпывающие разъяснения ... чтобы ... Си Цзиньпин смог из первых уст получить с российской стороны видение текущего момента», — указал Песков.
Китайский лидер прибудет с визитом в Россию 20-22 марта. Встреча Путина и Си Цзиньпина состоится в понедельник, переговоры начнутся примерно в 16:30 мск.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+10 310 / сут.
Умерли
397 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+8 593 / сут.
- СМИ: Индонезия депортирует с Бали 47 туристов
- СМИ: Блогер-сыроед Лютый не признает вину в смерти сына
- Кадыров назвал главное событие в истории Чечни
- Опрос: Каждый четвертый россиянин увольняется с работы по-английски
- Си Цзиньпин заявил, что Пекин готов вместе с Москвой стоять на страже миропорядка
- Омбудсмен ДНР обвинила Украину в пытках пленных
- В Турции назвали условия вступления Швеции в НАТО
- Пушилин назвал число проживающих в Мариуполе людей
- Вышел трейлер российского сериала о «Песнярах». Видео
- Евросоюз поддержал решение МУС выдать ордер на арест Путина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru