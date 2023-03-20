Песков: Путин представит Си Цзиньпину видение Москвы по украинскому конфликту

Как отметил представитель Кремля, главы государств обменяются мнениями по украинскому кризису и затронут темы, указанные в плане Пекина по мирному урегулированию конфликта.

«Со стороны президента Путина будут даны исчерпывающие разъяснения ... чтобы ... Си Цзиньпин смог из первых уст получить с российской стороны видение текущего момента», — указал Песков.

Китайский лидер прибудет с визитом в Россию 20-22 марта. Встреча Путина и Си Цзиньпина состоится в понедельник, переговоры начнутся примерно в 16:30 мск.

