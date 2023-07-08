Песков: Путин пока не планирует разговор с Эрдоганом

«Пока нет», – сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности переговоров Путина и Эрдогана в ближайшее время.

Президент Турции ранее сообщил, что планирует встретиться с Путиным в ближайшие два месяца. Накануне Эрдоган провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Эрдоган заявил что рассчитывает на переговоры с президентом России по зерновой сделке, передает «Радиоточка НСН».

