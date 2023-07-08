Песков: Путин пока не планирует разговор с Эрдоганом

В графике российского лидера Владимира Путина нет телефонных переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Эрдоган рассказал о переговорах по обмену пленными между Москвой и Киевом

«Пока нет», – сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности переговоров Путина и Эрдогана в ближайшее время.

Президент Турции ранее сообщил, что планирует встретиться с Путиным в ближайшие два месяца. Накануне Эрдоган провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Эрдоган заявил что рассчитывает на переговоры с президентом России по зерновой сделке, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ТурцияРоссияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Путин

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