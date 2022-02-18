Песков: Путин ночью спит спокойно

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 18 февраля рассказал, что президент страны Владимир Путин ночью спит спокойно, несмотря на рост политической напряженности.

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По его словам, у Путина нет специального канала, который позволял бы следить за новостями круглосуточно. Песков отметил, что происходящее на линии соприкосновения в Донбассе – «это очень тревожные новости, которые действительно вызывают чувство тревоги, и потенциально они очень опасны».

Ранее советник главы ЛНР Родион Мирошник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский вообще не заинтересован в выполнении Минских соглашений, он хочет иметь возможность и дальше возобновлять военные действия в Донбассе, чтобы использовать их в геополитических вопросах.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:ДонбассВладимир ПутинРоссия
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