Песков: Путин не поедет на саммит G20 в Индию

Президент РФ Владимир Путин не поедет в Индию на саммит «Большой двадцатки», который пройдет с 9 по 10 сентября. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

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По его словам, в планах главы государства поездка в Нью-Дели не значится.

Песков отметил, что у президента сейчас очень насыщенный график.

«Главный акцент все-таки — это специальная военная операция», — добавил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры в Сочи 4 сентября, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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