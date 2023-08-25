Песков: Путин не поедет на саммит G20 в Индию

По его словам, в планах главы государства поездка в Нью-Дели не значится.

Песков отметил, что у президента сейчас очень насыщенный график.

«Главный акцент все-таки — это специальная военная операция», — добавил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры в Сочи 4 сентября, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



