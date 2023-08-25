Песков: Путин не поедет на саммит G20 в Индию
Президент РФ Владимир Путин не поедет в Индию на саммит «Большой двадцатки», который пройдет с 9 по 10 сентября. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
По его словам, в планах главы государства поездка в Нью-Дели не значится.
Песков отметил, что у президента сейчас очень насыщенный график.
«Главный акцент все-таки — это специальная военная операция», — добавил представитель Кремля.
Ранее стало известно, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры в Сочи 4 сентября, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru