Песков: Путин не планирует участвовать в Генассамблее ООН в сентябре
Президент России Владимир Путин пока не планирует участие в Генассамблее Организации Объединенных Наций (ООН) в сентябре. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщило агентство РИА Новости.
«Пока таких планов у президента нет», - высказался представитель Кремля.
Песков ранее заявил, что в Кремле не обсуждают поездку Путина на саммит стран Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества в Сан-Франциско. Мероприятие пройдет в ноябре 2023 года.
Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков допустил участие главы государства в сентябрьском саммите «Большой двадцатки» в Индии, передает «Радиоточка НСН».
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