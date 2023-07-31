Песков: Путин не планирует участвовать в Генассамблее ООН в сентябре

Молдавии расторгла соглашения о сотрудничестве с ФСБ и СВР России

Около 7 тыс. человек зачислены в российские вузы по льготам для участников СВО на Украине

В Турции после обнаружения не менее 28 неразорвавшихся мин закрыли пляж на местном курорте Шиле

Курица в РФ подорожала до нового исторического рекорда