Песков: Путин не планирует поездку на Восточноазиатский саммит

Президент Владимир Путин не планирует поездку на Восточноазиатский саммит. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В Китае посмеялись над угрозой Зеленского не приехать на G20 из-за Путина

Мероприятие запланировано на ноябрь. На саммите в прошлом году Путин выступал в режиме видеоконференции.

«Эта поездка не планируется», — указал Песков.

Кроме того, представитель Кремля пообещал на текущей неделе сообщить, поедет ли Путин на саммит «Большой двадцатки», который состоится 15-16 ноября на Бали.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СаммитДмитрий ПесковВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры