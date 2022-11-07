Песков: Путин не планирует поездку на Восточноазиатский саммит
7 ноября 202212:59
Президент Владимир Путин не планирует поездку на Восточноазиатский саммит. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Мероприятие запланировано на ноябрь. На саммите в прошлом году Путин выступал в режиме видеоконференции.
«Эта поездка не планируется», — указал Песков.
Кроме того, представитель Кремля пообещал на текущей неделе сообщить, поедет ли Путин на саммит «Большой двадцатки», который состоится 15-16 ноября на Бали.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru