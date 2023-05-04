Песков: Путин не будет выступать с обращением из-за атаки на Кремль

«Вы знаете, что президент всегда в таких ... экстремальных ситуациях сохраняет спокойствие, собранность, четкость в оценках», — подчеркнул Песков, говоря о реакции Путина на ЧП.

По словам пресс-секретаря, глава государства не будет выступать со специальным обращением. Кроме того, представитель Кремля указал, что нет планов проводить экстренное заседание Совета Безопасности РФ. Вместе с тем Песков допустил, что тему атаки на Кремль могут затронуть на плановом заседании Совбеза в пятницу.

В ночь на среду два беспилотника попытались атаковать Кремль, дроны вывели из строя системами радиолокационной борьбы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. Украинские власти Украины заявили о своей непричастности к инциденту, при этом в МИД России выразили уверенность, что за нападением стоит Киев.

