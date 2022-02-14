Песков: Путин и Лукашенко встретятся до конца недели

По его словам, переговоры лидеров могут состояться до конца недели, по их итогам Путин и Лукашенко могут сделать заявление.

«Такая встреча готовится, мы рассчитываем, что до конца недели состоится. Надеемся, что два президента также сделают заявления по итогам переговоров», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что 14 февраля Владимир Путин проведёт встречи с главой МИД Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу, сообщает RT.