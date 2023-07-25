Путин и Лукашенко в ходе общения обсудили в том числе тему ЧВК «Вагнер»
Российский лидер Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе двухдневного общения обсуждали, в частности, тему ЧВК «Вагнер». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.
По его словам, главы государств встречались для «сверки часов». Песков отметил, что также были обсуждены вопросы безопасности, торгово-экономического сотрудничества и Союзного государства.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что цели достигнуть каких-либо договоренностей в ходе встречи не ставилось.
Ранее, 22 июля, сообщалось, что Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург на встречу с Путиным. В аэропорту Пулково его встретили губернатор Александр Беглов и глава Ленобласти Александр Дрозденко.
Позднее, 24 июля, Путин и Лукашенко посетили остров Валаам. В последний раз российский лидер приезжал на остров в июле 2019 года. В той поездке его также сопровождал президент Белоруссии, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Курский омбудсмен призвал запретить в ТЦ и ресторанах «недружественную» музыку
- В Кремле назвали невозможным возвращение к зерновой сделке
- Госдума приняла закон об утилизации отходов от упаковки
- Россиянам назвали стоимость «голливудской улыбки»
- Назарбаева лишили госохраны
- Матвиенко призвала считать актом агрессии принуждение третьих стран к санкциям
- Путин и Лукашенко в ходе общения обсудили в том числе тему ЧВК «Вагнер»
- Кремль заявил о давлении Запада на страны Африки перед саммитом с РФ
- В Кремле не стали комментировать законопроект о повышении призывного возраста
- Госдума приняла закон о повышении штрафов за переход железнодорожных путей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru