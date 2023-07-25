Путин и Лукашенко в ходе общения обсудили в том числе тему ЧВК «Вагнер»

По его словам, главы государств встречались для «сверки часов». Песков отметил, что также были обсуждены вопросы безопасности, торгово-экономического сотрудничества и Союзного государства.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что цели достигнуть каких-либо договоренностей в ходе встречи не ставилось.

Ранее, 22 июля, сообщалось, что Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург на встречу с Путиным. В аэропорту Пулково его встретили губернатор Александр Беглов и глава Ленобласти Александр Дрозденко.

Позднее, 24 июля, Путин и Лукашенко посетили остров Валаам. В последний раз российский лидер приезжал на остров в июле 2019 года. В той поездке его также сопровождал президент Белоруссии, сообщает «Радиоточка НСН».

