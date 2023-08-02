Песков: Путин и Эрдоган не обсуждали передачу бойцов «Азова»

«Нет, эта тема не затрагивалась», - сказал представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.

Путин и Эрдоган поговорили по телефону в среду. Они обсудили конфликт на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 июля сообщил о возвращении в страну пятерых командиров «Азова». В Кремле заявили, что Москву не поставили об этом в известность, передает «Радиоточка НСН».

