Песков: Путин и Эрдоган не обсуждали передачу бойцов «Азова»

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора не обсуждали передачу Украине бойцов националистического батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ).

Путин и Эрдоган условились определить место и дату встречи

«Нет, эта тема не затрагивалась», - сказал представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.

Путин и Эрдоган поговорили по телефону в среду. Они обсудили конфликт на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 июля сообщил о возвращении в страну пятерых командиров «Азова». В Кремле заявили, что Москву не поставили об этом в известность, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:УкраинаРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Путин

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