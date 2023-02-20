Песков: Путин 20 февраля не проводит мероприятий и готовится к посланию

Российский лидер Владимир Путин 20 февраля не будет проводить публичных мероприятий, глава государства готовится к оглашению послания Федеральному собранию. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Он отметил, что в процессе работы над посланием Путин контактирует с вице-премьерами, министрами, а также руководителями профильных ведомств.

Ранее президент холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко в разговоре с НСН отметил, что Путин в своем послании сделает акценты на специальной военной операции и экономике. В свою очередь политолог Сергей Марков отмечал, что во время послания президента Федеральному собранию прозвучат сенсационные заявления.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:РоссияВладимир Путин
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