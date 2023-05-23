Песков: проникновение диверсантов в Белгородскую область вызывает глубокую обеспокоенность

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проникновение диверсантов со стороны Украины в Белгородскую область «вызывает глубокую обеспокоенность и требует от нас больших усилий». Об этом он сказал журналистам во время брифинга.

В Белгородской области из-за обстрелов пострадали 12 человек

Также Песков заявил, что СВО продолжается, чтобы не допускать такого (проникновения диверсантов) впредь.

В связи с попыткой прорыва ДРГ в Белгородской области введен режим контртеррористической операции. Украинская диверсионно-разведывательная группа в понедельник зашла на территорию Грайворонского округа. Губернатор Вячеслав Гладков сообщал о раненых мирных жителях, сегодня он заявил об эвакуации людей из девяти приграничных населенных пунктов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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