Песков прокомментировал заявление Нуланд об ответе на действия России

Комментируя высказывание замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о 18 вариантах ответа на действия России он отметил, что у Москвы их меньше, чем у Вшингтона.

«Мы тоже рассматриваем разные сценарии, но считаем, что их должно быть меньше... тут не нужно делать сложным, что настолько сложным не является», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Нуланд заявила, что в США намерены продолжить диалог с Россией и работают над письменными ответами касательно гарантий безопасности, сообщает RT. По её словам, у Белого дома есть 18 различных сценариев действий на случай эскалации вокруг Украины.

