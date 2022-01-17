Песков прокомментировал заявление Нуланд об ответе на действия России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия рассматривает разные варианты действий в сфере безопасности, сообщает ТАСС.
Комментируя высказывание замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о 18 вариантах ответа на действия России он отметил, что у Москвы их меньше, чем у Вшингтона.
«Мы тоже рассматриваем разные сценарии, но считаем, что их должно быть меньше... тут не нужно делать сложным, что настолько сложным не является», — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее Нуланд заявила, что в США намерены продолжить диалог с Россией и работают над письменными ответами касательно гарантий безопасности, сообщает RT. По её словам, у Белого дома есть 18 различных сценариев действий на случай эскалации вокруг Украины.
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