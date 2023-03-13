Песков прокомментировал ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры

Он отметил, что мировое сообщество должно соответствующим образом отреагировать на подобные требования. По словам Пескова, такие действия являются беспрецедентным отношением к представителям Русской православной церкви (РПЦ).

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале указала, что в Государственном департаменте США «живо реагируют на факты религиозных притеснений». Комментируя требование к монахам Свято-Успенской Киево-Печерской лавры покинуть монастырь, она поинтересовалась, знает ли об этом американское внешнеполитическое ведомство, передает НСН.

