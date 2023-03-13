Песков прокомментировал ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры

Требования Украины для монахов покинуть Киево-Печерскую лавру вызывают обеспокоенность, подобное недопустимо. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.

УПЦ не нашла оснований покидать Киево-Печерскую лавру

Он отметил, что мировое сообщество должно соответствующим образом отреагировать на подобные требования. По словам Пескова, такие действия являются беспрецедентным отношением к представителям Русской православной церкви (РПЦ).

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале указала, что в Государственном департаменте США «живо реагируют на факты религиозных притеснений». Комментируя требование к монахам Свято-Успенской Киево-Печерской лавры покинуть монастырь, она поинтересовалась, знает ли об этом американское внешнеполитическое ведомство, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:РоссияКиевДмитрий Песков
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