Песков прокомментировал подготовку РФ к дальнейшим переговорам с США

По его словам, в Кремле не хотели бы концентрируются на подготовке основных тезисов концептуальной позиции российской стороны и забегать вперед.

Украинский политолог Александр Семченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что безопасности Украины ничего не угрожало, а встречу с президентом РФ Владимиром Путным его американский коллега Джо Байден использовал для поднятия своего рейтинга.

