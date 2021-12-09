Песков прокомментировал подготовку РФ к дальнейшим переговорам с США
Четкого понимания структуры для переговоров по ключевым вопросам РФ и США пока что нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, в Кремле не хотели бы концентрируются на подготовке основных тезисов концептуальной позиции российской стороны и забегать вперед.
Украинский политолог Александр Семченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что безопасности Украины ничего не угрожало, а встречу с президентом РФ Владимиром Путным его американский коллега Джо Байден использовал для поднятия своего рейтинга.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru