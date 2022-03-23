Песков прокомментировал информацию об отставке Набиуллиной

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию об отставке главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, передает РИА Новости.

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Ранее появилась информация о том, что глава ЦБ хотела уйти в отставку, но Путин попросил ее остаться.

Песков заявил, что сам эту информацию он подтвердить не может и призвал спросить непосредственно Набиуллину.



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Фото: cbr.ru
ТЕГИ:ЦентробанкЭльвира Набиуллина
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