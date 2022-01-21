Песков призвал избегать неосторожных шагов по признанию ДНР и ЛНР

Ранее депутаты от КПРФ внесли в Госдуму проект обращения к президенту Владимиру Путину о признании ДНР и ЛНР самостоятельными государствами. При этом в Кремле заявляли, что не считают возможным комментировать предложение коммунистов до его рассмотрения в Думе.

Как отметил Песков, ситуация с самопровозглашенными республиками «напряженная и чувствительная».

«Очень важно осознавать ответственность за такие сбалансированные шаги, которые учитывают нынешнюю напряженную ситуацию. А для авторов инициативы не зарабатывать политические очки на такой хрупкой и тонкой материи», — подчеркнул представитель Кремля.

