Песков: Придет время, и Путин приедет на Донбасс
Президент Владимир Путин пока не планирует посетить Донбасс, однако наверняка приедет в регион, когда «придет время». Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на мероприятии общества «Знание».
По словам представителя Кремля, конкретных планов сейчас нет.
«Но я не сомневаюсь, что придет время, и Путин приедет на Донбасс, это естественно. Это российские регионы, он там будет», - указал Песков.
В сентябре в кулуарах Восточного экономического форума Песков заявил, что не сомневается в возможности визита Путина в Донбасс, «когда время придет», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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