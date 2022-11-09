Песков: Придет время, и Путин приедет на Донбасс

Президент Владимир Путин пока не планирует посетить Донбасс, однако наверняка приедет в регион, когда «придет время». Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на мероприятии общества «Знание».

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По словам представителя Кремля, конкретных планов сейчас нет.

«Но я не сомневаюсь, что придет время, и Путин приедет на Донбасс, это естественно. Это российские регионы, он там будет», - указал Песков.

В сентябре в кулуарах Восточного экономического форума Песков заявил, что не сомневается в возможности визита Путина в Донбасс, «когда время придет», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ДонбассДмитрий ПесковВладимир Путин
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