Песков предупредил об ответе РФ на размещение американского ядерного оружия в Европе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет отвечать на размещение американского ядерного оружия в Европе, сообщает ТАСС.

Макрон выступил против размещения ядерного оружия за границами обладающих им стран

Отвечая на вопрос журналистов он отметил, что этот факт вызывает в Кремле обеспокоенность, и Москва будет отвечать на такие действия «соответствующе».

Ранее в МИД Белоруссии заявили, что размещение российских ядерных боезарядов на территории республики происходит на фоне наращивания потенциала НАТО, сообщает Ura.ru.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Ядерное ОружиеСШАРоссияДмитрий Песков

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