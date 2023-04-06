Песков предупредил об ответе РФ на размещение американского ядерного оружия в Европе

Отвечая на вопрос журналистов он отметил, что этот факт вызывает в Кремле обеспокоенность, и Москва будет отвечать на такие действия «соответствующе».

Ранее в МИД Белоруссии заявили, что размещение российских ядерных боезарядов на территории республики происходит на фоне наращивания потенциала НАТО, сообщает Ura.ru.