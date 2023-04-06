Песков предупредил об ответе РФ на размещение американского ядерного оружия в Европе
6 апреля 202316:27
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет отвечать на размещение американского ядерного оружия в Европе, сообщает ТАСС.
Отвечая на вопрос журналистов он отметил, что этот факт вызывает в Кремле обеспокоенность, и Москва будет отвечать на такие действия «соответствующе».
Ранее в МИД Белоруссии заявили, что размещение российских ядерных боезарядов на территории республики происходит на фоне наращивания потенциала НАТО, сообщает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+9 371 / сут.
Умерли
397 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+10 879 / сут.
- Названы сроки первого полета замены Ан-2 «Байкала» на двигателе РФ
- В МВФ предостерегли от фрагментации мировой торговли
- Захарова высмеяла слова Макрона против размещения ядерного оружия на чужой территории
- Швеция отказала Турции в выдаче обвиняемого в терроризме
- Шойгу поручил проработать производство броневиков для медиков и связистов
- Директор Музея Победы Школьник включен в новый состав Общественной палаты РФ
- Азербайджан объявил о высылке четырех иранских дипломатов
- Самый тёплый день с начала года зафиксирован в Москве
- Путин: Россия и Белоруссия будут наращивать сотрудничество в сфере безопасности
- С территории Ливана по Израилю за час выпустили 30 ракет
6 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru