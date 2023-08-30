Песков: предоставление Западом гарантий для Украины бесперспективно

По его словам, из заявлений ряда политиков пока до конца не понятно, о каком формате гарантий идет речь.

«Мы внимательно отслеживаем эту информацию, будем и дальше наблюдать», - пообещал Песков.

Он рассказал, что Кремль в курсе подписанного целого ряда соглашений между Украиной и целым клубом стран, в которых речь идет о неких гарантиях безопасности.

Глава пресс-службы президента РФ подчеркнул, что в этих договоренностях никак не отражены озабоченности России.

«Это вызывает сожаление», - добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев старается как можно глубже втянуть Запад в конфликт с Россией, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

