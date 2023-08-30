Песков: предоставление Западом гарантий для Украины бесперспективно

Предоставление Западом каких-либо гарантий Киеву на двусторонней основе бесперспективно без учета озабоченностей российской стороны. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

Песков заявил, что специальная военная операция будет продолжаться

По его словам, из заявлений ряда политиков пока до конца не понятно, о каком формате гарантий идет речь.

«Мы внимательно отслеживаем эту информацию, будем и дальше наблюдать», - пообещал Песков.

Он рассказал, что Кремль в курсе подписанного целого ряда соглашений между Украиной и целым клубом стран, в которых речь идет о неких гарантиях безопасности.

Глава пресс-службы президента РФ подчеркнул, что в этих договоренностях никак не отражены озабоченности России.

«Это вызывает сожаление», - добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев старается как можно глубже втянуть Запад в конфликт с Россией, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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