Песков пообещал сообщить о сроках контактов Путина и Си Цзиньпина
По мере того, как сроки контактов российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина будут проясняться, Кремль будет информировать. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Так, Песков ответил на вопросы журналистов о приблизительной дате контактов лидеров.
Ранее The New York Times сообщил, что Китай пытается держать дистанцию в отношениях с Россией ради налаживания сотрудничества с Европой. Американское издание напомнило, что руководитель канцелярии комиссии ЦК китайской Коммунистической партии по иностранным делам Ван И совершил поездку по европейским странам, сообщает НСН.
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