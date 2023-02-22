Песков пообещал сообщить о сроках контактов Путина и Си Цзиньпина

По мере того, как сроки контактов российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина будут проясняться, Кремль будет информировать. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Так, Песков ответил на вопросы журналистов о приблизительной дате контактов лидеров.

Ранее The New York Times сообщил, что Китай пытается держать дистанцию в отношениях с Россией ради налаживания сотрудничества с Европой. Американское издание напомнило, что руководитель канцелярии комиссии ЦК китайской Коммунистической партии по иностранным делам Ван И совершил поездку по европейским странам, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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