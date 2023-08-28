Песков подтвердил скорую встречу Путина и Эрдогана
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимира Путин с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом состоится скоро, сообщает ТАСС.
По его словам, о дата переговоров и место их проведения будут обнародованы позднее.
«Существуют определённые договоренности по датам объявления, и мы намерены придерживаться этих договоренностей», - заключил представитель Кремля.
Ранее в турецких СМИ появилась информация о том, что переговоры Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина могут пройти на территории России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru