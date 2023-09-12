Песков подтвердил прибытие Ким Чен Ына в Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет «Интерфакс».

Ким Чен Ын едет в Россию на спецпоезде

«Это действительно так», — указал представитель Кремля.

Ранее Песков сообщил, что Ким Чен Ын встретится с президентом России Владимиром Путиным на Дальнем Востоке, напоминает RT. Как ожидается, главы государств обменяются мнениями о сотрудничестве и обсудят «чувствительные» области, пишет Ura.ru.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий ПесковРоссияКим Чен Ын

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