Песков подтвердил прибытие Ким Чен Ына в Россию
12 сентября 202309:26
Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет «Интерфакс».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru