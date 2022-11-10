Песков подтвердил, что Путин регулярно встречается с Шойгу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин регулярно встречается с главой Минобороны Сергеем Шойгу, сообщает РИА Новости/
Отвечая на вопрос журналистов о возможности такой встречи в ближайшее время он назвал эти встречи регулярными.
«Они это делают регулярно», - ответил представитель Кремля.
Ранее Путин поручил сформировать механизм, обеспечивающий эффективный обмен информацией между участвующими в спецоперации подразделениями и производителями вооружения, техники, материальных средств, назначив ответственными премьер-министра Михаила Мишустина и министра обороны Сергея Шойгу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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