Песков: Перечень причин отрешить от власти губернаторов остается прежним

Так, представитель Кремля прокомментировал мнение о том, что новые законы о региональной власти и муниципальной власти дают президенту право отрешать от власти высшие должностные лица в связи с утратой доверия по своему усмотрению.

Песков подчеркнул, что как в действующих законах, так и в новых версиях есть перечень причин для утраты доверия.

Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что после принятия закона об организации публичной власти избежать переименования должности президента Татарстана не удастся.

