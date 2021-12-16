Песков: Перечень причин отрешить от власти губернаторов остается прежним

Президент России Владимир Путин, как избранник народа, концентрирует в себе его волю и вправе смещать с должностей высшие органы власти в связи с утратой доверия, перечень причин остается прежним. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Госдума приняла закон о неограниченных сроках для губернаторов

Так, представитель Кремля прокомментировал мнение о том, что новые законы о региональной власти и муниципальной власти дают президенту право отрешать от власти высшие должностные лица в связи с утратой доверия по своему усмотрению.

Песков подчеркнул, что как в действующих законах, так и в новых версиях есть перечень причин для утраты доверия.

Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что после принятия закона об организации публичной власти избежать переименования должности президента Татарстана не удастся.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:ПрезидентДмитрий ПесковРоссия
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