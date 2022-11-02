Песков ответил на вопрос об участии Путина в выборах 2024 года

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не принял решения об участии в президентских выборах в 2024 году, сообщает РИА Новости.

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«Нет», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе инвестиционного форума «Россия зовет!» напомнил, что имеет право баллотироваться на новый срок, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:Выборы Президента РоссииДмитрий ПесковВладимир Путин
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