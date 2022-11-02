Песков ответил на вопрос об участии Путина в выборах 2024 года
2 ноября 202213:19
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не принял решения об участии в президентских выборах в 2024 году, сообщает РИА Новости.
«Нет», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе инвестиционного форума «Россия зовет!» напомнил, что имеет право баллотироваться на новый срок, сообщает RT.
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2 ноября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru