Песков ответил на вопрос о возобновлении поставок по «Северному потоку»
Поставки по «Северному потоку» могут возобновиться, когда будет не только продавец, но и покупатели. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это же зависит от того... поставки же возобновляются, когда есть не только продавец, но и покупатель», - ответил он на вопрос журналистов.
Западные политики не исключают причастность властей Польши и Украины к терактам на газопроводах «Северный поток». Об этом ранее сообщила американская газета The Washington Post. По данным WP, предположения о причастности Польши и Украины основаны на выводах германской стороны. При этом Евросоюз и НАТО не стремятся к объективному расследованию терактов. Западные политики стараются обходить эту тему стороной, констатировало издание.
России не будут компенсировать ущерб за подрыв «Северных потоков», заявил «Радиоточке НСН» эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru