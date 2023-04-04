Песков ответил на вопрос о возобновлении поставок по «Северному потоку»

Поставки по «Северному потоку» могут возобновиться, когда будет не только продавец, но и покупатели. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это же зависит от того... поставки же возобновляются, когда есть не только продавец, но и покупатель», - ответил он на вопрос журналистов.