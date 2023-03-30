Песков ответил на вопрос о возможном визите Путина на турецкую АЭС

По его словам, решений по вопросу поездки на мероприятие Владимира Путина или участия по видеоконференцсвязи не принималось, однако Россия в любом случае будет достойно представлена.

«Конечно же, так или иначе, российская сторона будет достойно представлена и будет принимать участие в церемонии», - ответил представитель Кремля на вопрос журналистов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что Путин может по видеоконференцсвязи принять участие в церемонии загрузки ядерного топлива на АЭС «Аккую», которая пройдёт 27 апреля, сообщает RT.

