Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина и Джонсона
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в планах Владимира Путина на 1 февраля нет разговора с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, сообщает РИА Новости.
По его словам, ранее в Кремле не анонсировали телефонную беседу лидеров. При этом он не исключил, что она всё же состоится.
«Мы не исключаем, что какие-то сроки будут согласованы. Тогда, по итогам состоявшегося разговора, если он состоится, мы вас проинформируем», - заключил представитель Кремля.
Ранее Джонсон заявил, что намерен провести телефонный разговор с Путиным 31 января, сообщает RT.
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