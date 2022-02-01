Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина и Джонсона

По его словам, ранее в Кремле не анонсировали телефонную беседу лидеров. При этом он не исключил, что она всё же состоится.

«Мы не исключаем, что какие-то сроки будут согласованы. Тогда, по итогам состоявшегося разговора, если он состоится, мы вас проинформируем», - заключил представитель Кремля.

Ранее Джонсон заявил, что намерен провести телефонный разговор с Путиным 31 января, сообщает RT.