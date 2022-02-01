Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина и Джонсона

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в планах Владимира Путина на 1 февраля нет разговора с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, сообщает РИА Новости.

СМИ: Джонсон намерен поговорить с Путиным перед визитом в Киев

По его словам, ранее в Кремле не анонсировали телефонную беседу лидеров. При этом он не исключил, что она всё же состоится.

«Мы не исключаем, что какие-то сроки будут согласованы. Тогда, по итогам состоявшегося разговора, если он состоится, мы вас проинформируем», - заключил представитель Кремля.

Ранее Джонсон заявил, что намерен провести телефонный разговор с Путиным 31 января, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Борис ДжонсонТелефонный РазговорВладимир ПутинДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры