Песков оценил план Британии объявить ЧВК «Вагнер» террористической организацией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что группы «Вагнер» «де-юре не существует», сообщает РИА Новости.
В ответ на просьбу журналистов оценить планы Великобритании объявить ЧВК террористической организацией он указал, что «комментировать здесь нечего».
«Здесь нечего комментировать, можно только дополнить, что де-юро такой группы не существует», - сказал представитель Кремля.
Ранее генерал-депутат Виктор Соболев назвал ЧВК «Вагнер» незаконным вооруженным формированием и указал, что она прекратит свое существование, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru