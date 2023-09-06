Песков оценил план Британии объявить ЧВК «Вагнер» террористической организацией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что группы «Вагнер» «де-юре не существует», сообщает РИА Новости.

ПА ОБСЕ признала ЧВК «Вагнер» террористической организацией

В ответ на просьбу журналистов оценить планы Великобритании объявить ЧВК террористической организацией он указал, что «комментировать здесь нечего».

«Здесь нечего комментировать, можно только дополнить, что де-юро такой группы не существует», - сказал представитель Кремля.

Ранее генерал-депутат Виктор Соболев назвал ЧВК «Вагнер» незаконным вооруженным формированием и указал, что она прекратит свое существование, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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