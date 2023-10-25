Песков оценил идею Макрона о создании коалиции против ХАМАС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия знает, что такое терроризм и как с ним надо бороться, сообщает РИА Новости.
Комментируя идею французского лидера Эммануэля Макрона о создании коалиции против ХАМАС он отметил, что по вопросу палестино-израильского конфликта в мире «очень широкая палитра позиций».
По его представителя Кремля, для России прежде всего важно сохранять собственную позицию, «которая была чётко озвучена главой государства».
«Конечно, же, с терроризмом нужно бороться, но при этом не должны страдать невиновные люди... И мы поэтому такую нашу взвешенную, сбалансированную позицию сохраняем», - заключил Песков.
Ранее Макрон предложил создать международную коалицию для борьбы с ХАМАС, в неё должны войти страны, которые борются с ИГИЛ (запрещённая в России террористическая организация) и «Аль-Каидой» (запрещённая в России террористическая организация), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru