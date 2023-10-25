Песков оценил идею Макрона о создании коалиции против ХАМАС

Комментируя идею французского лидера Эммануэля Макрона о создании коалиции против ХАМАС он отметил, что по вопросу палестино-израильского конфликта в мире «очень широкая палитра позиций».

По его представителя Кремля, для России прежде всего важно сохранять собственную позицию, «которая была чётко озвучена главой государства».

«Конечно, же, с терроризмом нужно бороться, но при этом не должны страдать невиновные люди... И мы поэтому такую нашу взвешенную, сбалансированную позицию сохраняем», - заключил Песков.

Ранее Макрон предложил создать международную коалицию для борьбы с ХАМАС, в неё должны войти страны, которые борются с ИГИЛ (запрещённая в России террористическая организация) и «Аль-Каидой» (запрещённая в России террористическая организация), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

