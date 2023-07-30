Песков отказался раскрывать содержание послания Путина Ким Чен Ыну

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну личное послание. Об этом пишет РИА Новости.

«Странные снаружи». Названы возможности КНДР для поддержки России

Песков отметил, что послание Ким Чен Ыну передал министр обороны России Сергей Шойгу. Содержание письма представитель Кремля раскрывать не стал.

Военная делегация России во главе с Шойгу прибыла в КНДР 25 июля. Министр обороны обсудил с Ким Чен Ыном вопросы безопасности.

Путин ранее отметил поддержку спецоперации на Украине со стороны Пхеньяна, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: скриншот трансляции
ТЕГИ:КНДРДмитрий ПесковКим Чен ЫнВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры