Песков отказался раскрывать содержание послания Путина Ким Чен Ыну
30 июля 202316:59
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну личное послание. Об этом пишет РИА Новости.
Песков отметил, что послание Ким Чен Ыну передал министр обороны России Сергей Шойгу. Содержание письма представитель Кремля раскрывать не стал.
Военная делегация России во главе с Шойгу прибыла в КНДР 25 июля. Министр обороны обсудил с Ким Чен Ыном вопросы безопасности.
Путин ранее отметил поддержку спецоперации на Украине со стороны Пхеньяна, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Услышали даже ночью. Глава католической церкви манипулирует зерновой сделкой ради украинских прихожан
- Офицер ВСУ пожаловался на способность ВС РФ заглушить Starlink
- В Таганроге задержали стрелявшего по прохожим мужчину
- СМИ: актриса Ирина Мирошниченко попала в реанимацию
- Крымские грезы Запада. Украину натаскивают на захват российского полуострова
- Украина получила $25 млрд финансовой помощи с начала года
- Поздняков призвал депутатов не давать советы олимпийцам
- Зеленского заподозрили в рассекречивании центра управления ВСУ
- В Ереване арестовали бывшего посла Армении в России
- Балицкий сообщил об ударах по трем районам сосредоточения ВСУ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru