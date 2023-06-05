Песков отказался комментировать начало наступления ВСУ

«Это связано с ходом СВО, и опровергать его должно Министерство обороны. Мне нечего добавить к сегодняшнему раннему заявлению ведомства», - заявил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что российский лидер Владимир Путин по теме спецоперации регулярно остается на связи с ответственными на местах.

Накануне Минобороны России сообщило о крупномасштабном наступлении украинской армии на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении утром 4 июня, передает «Радиоточка НСН».

