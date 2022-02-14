Песков объяснил наличие дистанции между Путиным и министрами во время докладов

Дистанция между президентом России Владимиром Путиным и министрами связана с соблюдением антиковидных ограничений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

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14 февраля Путин встретился с министром обороны Сергеем Шойгу и с главой МИД Сергеем Лавровым. Между собеседниками была достаточно большая дистанция.

«Это связано с ковидными ограничениями и мерами предосторожности. Никоим образом такая дистанция не мешает работе», – подчеркнул Песков.

В ходе встречи Лавров сообщил российскому президенту о готовности реакции России на ответ США и НАТО по гарантиям безопасности. С Шойгу Путин обсудил ход военных учений в России и Белоруссии.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:Сергей ЛавровСергей ШойгуПутин
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