Песков объяснил наличие дистанции между Путиным и министрами во время докладов

14 февраля Путин встретился с министром обороны Сергеем Шойгу и с главой МИД Сергеем Лавровым. Между собеседниками была достаточно большая дистанция.

«Это связано с ковидными ограничениями и мерами предосторожности. Никоим образом такая дистанция не мешает работе», – подчеркнул Песков.

В ходе встречи Лавров сообщил российскому президенту о готовности реакции России на ответ США и НАТО по гарантиям безопасности. С Шойгу Путин обсудил ход военных учений в России и Белоруссии.

