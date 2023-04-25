Песков: Обстоятельства складываются не в пользу зерновой сделки
25 апреля 202312:55
Зерновая сделка до сих пор не выполнена и не приобрела пакетный характер. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Условия, которые касались нас, так и не реализованы. Поэтому пока обстоятельства не складываются в пользу ... сделки», — указал представитель Кремля.
По словам Пескова, Москва продолжит наблюдать за ситуацией.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что террористические акты Киева ставят под угрозу продление зерновой сделки.
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25 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru