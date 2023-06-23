Песков: новые санкции ЕС можно будет оценить после публикации их детального списка
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил дождаться опубликования детальный списка ограничений, вошедших в 11-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, сообщает РИА Новости.
Отвечая на соответствующий вопрос журналистов он пояснил, что только после этого можно будет оценить их возможный эффект.
«Пока детально список не был опубликован, давайте дождемся, ознакомимся, потом уже будем судить», - заключил представитель Кремля.
Ранее член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что 11-й пакет санкций пополнит копилку бестолковых антироссийских решений ЕС, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Профессор из США считает, что пассажиры батискафа «Титан» умерли безболезненно
- Урсула фон дер Ляйен: готовится решение по российским замороженным активам
- Песков: новые санкции ЕС можно будет оценить после публикации их детального списка
- Из гимна Нигера исключили строки о благодарности Франции
- Кремль ответил Макрону на обвинение РФ в неоколониализме
- В Москве плита упала на машины Минобороны и главы ГУ ФССП по Московской области
- Песков оценил слова Обамы о жителях Крыма
- Кремль счёл угрозой мировой безопасности «накачку» Украины оружием
- Евросоюз расширил санкционные списки за причастность к «депортации детей»
- Теннисист Хачанов снялся с Уимблдона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru