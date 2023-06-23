Песков: новые санкции ЕС можно будет оценить после публикации их детального списка

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов он пояснил, что только после этого можно будет оценить их возможный эффект.

«Пока детально список не был опубликован, давайте дождемся, ознакомимся, потом уже будем судить», - заключил представитель Кремля.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что 11-й пакет санкций пополнит копилку бестолковых антироссийских решений ЕС, сообщает RT.