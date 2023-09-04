Песков: Никакие документы после встречи Путина и Эрдогана не подписывались

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал переговоры российского лидера Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в расширенном формате очень конструктивными.

Путин сообщил о готовности к переговорам по зерновой сделке

Пресс-секретарь президента отметил, что никаких документов по итогам встречи в Сочи подписывать не планируется.

Также Песков сообщил, что сейчас лидеры двух стран общаются с глазу на глаз и их разговор будет содержательным.

Telegram-канал «Радиоточка НСН» обратил внимание на ошибку турецкого переводчика в ходе беседы Путина и Эрдогана, который чуть не начал «войну» между Россией и Турцией.

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ФОТО: РИА Новости
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