Песков: Никакие документы после встречи Путина и Эрдогана не подписывались

Пресс-секретарь президента отметил, что никаких документов по итогам встречи в Сочи подписывать не планируется.



Также Песков сообщил, что сейчас лидеры двух стран общаются с глазу на глаз и их разговор будет содержательным.

Telegram-канал «Радиоточка НСН» обратил внимание на ошибку турецкого переводчика в ходе беседы Путина и Эрдогана, который чуть не начал «войну» между Россией и Турцией.

