Песков: Никакие документы после встречи Путина и Эрдогана не подписывались
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал переговоры российского лидера Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в расширенном формате очень конструктивными.
Пресс-секретарь президента отметил, что никаких документов по итогам встречи в Сочи подписывать не планируется.
Также Песков сообщил, что сейчас лидеры двух стран общаются с глазу на глаз и их разговор будет содержательным.
Telegram-канал «Радиоточка НСН» обратил внимание на ошибку турецкого переводчика в ходе беседы Путина и Эрдогана, который чуть не начал «войну» между Россией и Турцией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru