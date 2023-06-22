Песков: Неизвестно, привозил ли глава МИД Катара в РФ инициативы по Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему не известно, привез ли премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в Москву на встречу с российским лидером Владимиром Путиным какие-то инициативы по Украине.

Белый дом считает, что переговоры по Украине должны начинаться с плана Киева

Он отметил, что на встрече Путина с Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани 22 июня главным образом речь пойдет о широком сотрудничестве между Россией и Катаром.

Ранее, 21 июня, президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC заявил, что контрнаступление вооруженных сил Украины (ВСУ) идет «медленнее, чем хотелось бы». Однако, указывал он, Киев по-прежнему не готов вести с Россией переговоры о прекращении конфликта, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:РоссияДмитрий Песков

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