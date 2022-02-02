Песков не исключил нападения Украины на Крым в будущем

Учитывая националистические настроения в Киеве, нельзя исключать, что Украина в будущем может посягнуть на российский Крым. Об этом заявил в среду на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что «националистически настроенные элементы» на Украине как внизу, так и наверху.