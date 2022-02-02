Песков не исключил нападения Украины на Крым в будущем

Учитывая националистические настроения в Киеве, нельзя исключать, что Украина в будущем может посягнуть на российский Крым. Об этом заявил в среду на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что «националистически настроенные элементы» на Украине как внизу, так и наверху.

Царев: Киев «сдал» Крым России в эйфории «майдана»

Песков напомнил, что стратегия национальной безопасности Украины напрямую касается применения силы для возвращения территорий, передает РИА Новости.

В октябре прошлого года Песков заявил, что вопрос о принадлежности Крыма Россия с Украиной обсуждать не будет – этого вопроса для Кремля не существует.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости, Константин Михальчевский
ТЕГИ:Дмитрий ПесковУкраинаКрым
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры