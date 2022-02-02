Песков не исключил нападения Украины на Крым в будущем
Учитывая националистические настроения в Киеве, нельзя исключать, что Украина в будущем может посягнуть на российский Крым. Об этом заявил в среду на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что «националистически настроенные элементы» на Украине как внизу, так и наверху.
Песков напомнил, что стратегия национальной безопасности Украины напрямую касается применения силы для возвращения территорий, передает РИА Новости.
В октябре прошлого года Песков заявил, что вопрос о принадлежности Крыма Россия с Украиной обсуждать не будет – этого вопроса для Кремля не существует.
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